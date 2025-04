Tragödie in Deutschland: Polizist soll Frau und Kinder getötet haben

Erfurt – Eine vierköpfige Familie ist im Weimarer Land in Thüringen tot aufgefunden worden. Ein 49 Jahre alter Polizist soll seine Frau, die beiden gemeinsamen Kinder und sich selbst getötet haben. Die Leichen in dem Haus und auf dem Privatgrundstück waren laut Polizei in der Früh entdeckt worden und wiesen alle Schusswunden auf. Der 49-Jährige sei ein Polizeibeamter der Landespolizeidirektion gewesen, hieß es in einer gemeinsamen Mitteilung von Polizei und Staatsanwaltschaft.