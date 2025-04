Innsbrucker Goldschmied-Familie Norz: Goldpreis verändert Design beim Schmuck

Herr Norz, ihre Familie ist seit mehr als 260 Jahren als Goldschmied in Innsbruck tätig. Wie geht man mit so einer langen Tradition um?

Christoph Norz: Die Tradition steht für einen reichen Erfahrungsschatz, auf dem man aufbauen kann. Es ist auch eine große Verpflichtung diesem Erbe gerecht zu werden. Als ich vor 35 Jahren das Geschäft übernommen habe, waren es große Schuhe, in die ich erst hineinwachsen musste.

Christoph Norz: Die Schmuckbranche ist nicht in dem Ausmaß von der Krise betroffen wie andere Bereiche. Wir als Goldschmied spüren sie kaum, da wir unsere eigenen Kollektionen entwerfen. Zwischen 60 und 70 Prozent unserer Ware kommt aus der eigenen Werkstatt. Wir stehen nicht in direkter Konkurrenz mit Online-Schmuckhändlern, denn unsere Kunden schätzen die Individualität der Goldschmiede Norz.

Das Design von Schmuck wird häufig von Trends beeinflusst. Was ist denn so gerade in Mode?