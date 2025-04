Überraschender Besuch: Papst Franziskus im Poncho im Petersdom

So hat man Franziskus noch nie gesehen: Der Papst ließ sich spontan in den Petersdom schieben. Der unangemeldete Besuch hatte für Aufsehen gesorgt.

Auf Handy-Videos, die sich rasch in den sozialen Netzwerken verbreiteten, war Papst Franziskus im Rollstuhl zu sehen, nicht im weißen Papst-Talar, sondern mit dunkler Hose, weißem Langarm-Unterhemd und bedeckt mit einer gestreiften Decke. Seine weiße Kappe trug der Papst ebenfalls nicht. Damit zeigte sich Franziskus am Donnerstagnachmittag erstmals seit seiner Wahl ohne seine Amtskleidung, was für Überraschung sorgte.