ÖBB knackten 2024 die 500-Millionen-Passagiere-Marke

„2024 war ein Jahr mit vielen Herausforderungen – Stichwort Jahrhunderthochwasser –, aber auch Erfolgen“, sagt ÖBB-Chef Andreas Matthä. Bei der Gesamtzahl der Fahrgäste betrug das Plus 17,7 Mio. Passagiere oder 3,6 Prozent. Dieses gehe vor allem auf ein Plus von 9,8 Prozent auf 254,3 Mio. Fahrgäste im Nahverkehr auf der Schiene zurück.

Wichtigstes Ereignis im laufenden Jahr dürfte für die ÖBB die geplante Eröffnung der Koralmbahn sein. „Im Dezember 2025 läuten wir eine neue Ära der österreichischen Mobilität im Süden ein“, so Matthä. Diese ermögliche eine „Angebotsausweitung von rund 30 Prozent im Fern- und Interregio-Verkehr in ganz Österreich“, heißt es.

Auch in Tirol investieren die ÖBB kräftig. So steht unter anderem in den nächsten Jahren ein umfassender Umbau des Innsbrucker Haupt-und Frachtenbahnhofs an. (TT, APA)