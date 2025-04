Mehrere Motorradunfälle in Tirol: Drei Personen mit Verletzungen ins Krankenhaus

Münster – Am Freitagvormittag kam es auf der Inntalautobahn (A12) bei Münster zu einem Motorradunfall in Fahrtrichtung Osten. Ein 68-jähriger Deutscher verlor aus ungeklärter Ursache gegen 11.40 Uhr die Kontrolle über sein Motorrad, geriet auf den Seitenstreifen und kollidierte mit der Leitplanke. Dabei stürzte der Mann und blieb verletzt auf dem Seitenstreifen liegen.

Das Motorrad schleuderte über beide Fahrstreifen und blieb schließlich am Grünstreifen liegen. Nachkommende Autofahrer eilten dem Verunfallten zu Hilfe und setzten die Rettungskette in Gang. Der Verletzte wurde mit dem Rettungshubschrauber in die Klinik Innsbruck geflogen.

Während der Erstversorgung und der Aufräumarbeiten war die A12 in Fahrtrichtung Osten nur einspurig befahrbar. Für die Hubschrauberbergung mussten beide Fahrtrichtungen kurzzeitig komplett gesperrt werden.

Lkw übersah Motorrad in Nassereith

Gegen 13.15 Uhr ereignete sich ein weiterer Verkehrsunfall auf der B189. Ein 38-jähriger Lkw-Fahrer steuerte sein Fahrzeug von Nassereith in Richtung Obsteig. Gleichzeitig fuhr ein 29-jähriger Motorradfahrer aus Österreich auf derselben Straße und wollte den Lkw überholen. Als der Lkw nach links auf einen Rastplatz abbog, konnte der Motorradfahrer trotz einer Notbremsung den Zusammenstoß nicht verhindern.

Der Motorradfahrer wurde nach der Erstversorgung mit Verletzungen unbestimmten Grades vom Notarzthubschrauber ins Krankenhaus Zams gebracht.

43-Jährige in Mils verletzt

Am Nachmittag kam es zu einem weiteren Motorradunfall auf der B171 bei Mils. Eine 45-jährige Motorradfahrerin war gegen 14.40 Uhr von Volders kommend in Richtung Mils unterwegs, als eine 63-jährige Pkw-Lenkerin von der Volderer Brücke auf die B171 auffuhr und dort ihre Fahrt in Richtung Volders fortsetzen wollte.