Motorradunfall auf der A12 bei Münster: 68-Jähriger verletzt, Autobahn kurzzeitig gesperrt

Münster – Am Freitagvormittag kam es auf der Inntalautobahn (A12) bei Münster zu einem Motorradunfall in Fahrtrichtung Osten. Ein 68-jähriger Deutscher verlor aus ungeklärter Ursache die Kontrolle über sein Motorrad, geriet auf den Seitenstreifen und kollidierte mit der Leitplanke. Dabei stürzte der Mann und blieb verletzt auf dem Seitenstreifen liegen.

Das Motorrad schleuderte über beide Fahrstreifen und blieb schließlich am Grünstreifen liegen. Nachkommende Autofahrer eilten dem Verunfallten zu Hilfe und setzten die Rettungskette in Gang. Der Verletzte wurde mit dem Rettungshubschrauber in die Klinik Innsbruck geflogen.