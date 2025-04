Mehr als 200 Quadratmeter Wald stand bei Kiefersfelden in Brand

Kiefersfelden – Am Freitagnachmittag bemerkte ein Anwohner einen Waldbrand unterhalb der Schopper Alm in Kiefersfelden und verständigte umgehend den Notruf. Als die ersten Einsatzkräfte am Brandort eintrafen, stand bereits eine Fläche von etwa 200 bis 300 Quadratmetern in Flammen. Eine Rauchsäule war weitaus zu sehen.