221 Tote nach Disco-Unglück in Dominikanischer Republik

Nach dem Einsturz des Dachs eines Nachtclubs in der Dominikanischen Republik liegt die endgültige Opferzahl bei 221. 189 Menschen wurden nach offiziellen Angaben lebend aus den Trümmern geborgen. Die Rettungskräfte haben die Suche nach weiteren Überlebenden mittlerweile eingestellt. Wie viele Gäste sich zum Zeitpunkt des Unglücks in der Disco aufgehalten hatten, ist unklar. In Medienberichten war von 500 bis 1000 Gästen die Rede.

Das Dach der beliebten Disco "Jet Set" in der Hauptstadt Santo Domingo war am Dienstag in der Früh eingestürzt. Auf Luftbildern vom Unglücksort ist zu sehen, dass am früheren Standort des riesigen Clubs nun ein großes Loch klafft.