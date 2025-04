Atom-Gespräche zwischen Iran und USA im Oman

Im Oman sind die Gespräche zwischen den USA und dem Iran über das Atomprogramm der Islamischen Republik angelaufen. Das iranische Staatsfernsehen veröffentlichte am Samstag ein Video eines Treffens von Außenminister Abbas Araqchi mit seinem omanischen Amtskollegen Badr al-Busaidi, der bei den Gesprächen vermittelt, in der Hauptstadt Maskat. Demnach übermittelte Araqchi dabei wichtige Punkte und Positionen der Führung in Teheran, die Busaidi an die US-Seite weitergeben soll.