Österreich feiert 80 Jahre Kriegsende und Zweite Republik

80 Jahre sind seit dem Ende des Zweiten Weltkriegs und der Proklamation der Unabhängigkeit Österreichs vergangen, 70 Jahre seit der Unterzeichnung des Staatsvertrags. Zu Feiern und Gedenkveranstaltungen laden deshalb der Bundespräsident, das Bundeskanzleramt und das Parlament. Am Heldenplatz und bei einer Befreiungsfeier in Mauthausen machen sich Teilnehmerinnen und Teilnehmer außerdem für ein "Niemals wieder" stark.

Am 27. April 1945 hat die Provisorische Staatsregierung aus SPÖ, ÖVP und KPÖ im Wiener Rathaus die Proklamation über die Selbstständigkeit Österreichs unterzeichnet. Damit wurde der Anschluss an Deutschland im Jahr 1938 für nichtig und die demokratische Republik Österreich für wiederhergestellt erklärt. Bundespräsident Alexander Van der Bellen lädt deshalb am 27. April - genau 80 Jahre später - zu einem Staatsakt. Die Festrede hält der australische Historiker Christopher Clark.

Am 5. und 6. Mai 1945 sind rund 40.000 Menschen von der US-Armee aus den Konzentrationslagern Mauthausen und Gusen befreit worden. Im Parlament wird am 5. Mai bei einer Veranstaltung gegen Gewalt und Rassismus der Opfer des Nationalsozialismus gedacht - im Fokus steht hier die frühere NS-Tötungsanstalt Schloss Hartheim, nunmehr Lern- und Gedenkort.

Am 11. Mai findet in der KZ-Gedenkstätte Mauthausen dann wieder die große internationale Befreiungsfeier statt. Das Motto "Gemeinsam für ein Niemals wieder!" soll dazu auffordern, Lehren aus der Vergangenheit zu ziehen, ortet das Mauthausen Komitee Österreich (MKÖ) doch ein Wiederaufleben von Antisemitismus, Rassismus, Ausgrenzung und autoritären Tendenzen. Gedenk- und Befreiungsfeiern finden außerdem in zahlreichen KZ-Außenlagern statt - so etwa am 10. Mai in Gusen oder am 12. Mai in Amstetten, Melk und Steyr.

Am 8. Mai feiert Europa den Tag der Befreiung. 1945 kapitulierte an diesem Tag die deutsche Wehrmacht bedingungslos, er gilt als offizielles Ende des Zweiten Weltkriegs in Europa. Im Bundeskanzleramt ist deshalb eine Gedenkveranstaltung geplant. Ebenfalls am 8. Mai findet am Wiener Heldenplatz wieder das "Fest der Freude" statt, es steht ebenfalls unter dem Schwerpunkt "80 Jahre Befreiung vom Nationalsozialismus - Für ein Niemals wieder und Frieden in Europa". Reden wird der 95-jährige Publizist und Zeitzeuge Paul Lendvai, musikalische Begleitung liefern die Wiener Symphoniker u.a. mit der "Ode an die Freude" von Ludwig van Beethoven.