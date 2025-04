Kasper trifft doppelt - Detroit wahrt Mini-Chance

Der Österreicher Marco Kasper hat am Freitag (Ortszeit) in der NHL die Detroit Red Wings mit zwei Toren zu einem 4:3-Sieg nach Verlängerung bei den Tampa Bay Lightning geführt und seinem Team damit die minimale Chance auf das Play-off erhalten. Der 21-jährige Kärntner Stürmer erzielte in der 13. Minute des dritten Drittels den 3:3-Ausgleich und in der Overtime nach einem Solo über die linke Seite den umjubelten Siegestreffer.