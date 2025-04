Verkehrsprobleme im Bezirk Reutte: Liste Fritz fordert Lösungen

Die Liste Fritz habe kein Patentrezept, wie das Verkehrsproblem am Fernpass gelöst werden kann, „aber es gibt Stellschrauben, an denen man drehen kann“, so Sint. Zum einen müsse mehr dosiert und kontrolliert werden, der Ziel- und Quellverkehr gehöre eingeschränkt und der öffentliche Verkehr als Alternative besser ausgebaut.

Sint spricht damit vor allem auf die Außerfernbahn an. Diese ist in den letzten Jahren vermehrt ausgefallen. Wie oft genau, sei nur schwer herauszufinden gewesen. Trotz Landtagsanfrage habe Landesrat René Zumtobel die Aussage mit der Begründung, dass das operatives Geschäft der DB Regio sei, verweigert. „Diese Geheimhaltungspolitik ist nicht akzeptabel. Das Land Tirol bzw. der VVT bezahlen pro Jahr 3,3 Millionen Euro an Steuergeld für die Außerfernbahn – 2,5 Millionen an die DB Regio und 800.000 Euro an die ÖBB Infrastruktur.“