Dach stürzte ein: 221 Tote bei Disco-Unglück in der Dominikanischen Republik

Das Dach der beliebten Disco „Jet Set“ in der Hauptstadt Santo Domingo war am Dienstag in der Früh eingestürzt. Die Rettungskräfte haben mittlerweile die Suche nach Überlebenden eingestellt.

Santo Domingo – Nach dem Einsturz des Dachs eines Nachtclubs in der Dominikanischen Republik liegt die endgültige Opferzahl bei 221. 189 Menschen wurden nach offiziellen Angaben lebend aus den Trümmern geborgen. Die Rettungskräfte haben die Suche nach weiteren Überlebenden mittlerweile eingestellt. Wie viele Gäste sich zum Zeitpunkt des Unglücks in der Disco aufgehalten hatten, ist unklar. In Medienberichten war von 500 bis 1000 Gästen die Rede.

Das Dach der beliebten Disco „Jet Set“ in der Hauptstadt Santo Domingo war am Dienstag in der Früh eingestürzt. Auf Luftbildern vom Unglücksort ist zu sehen, dass am früheren Standort des riesigen Clubs nun ein großes Loch klafft.

Seit Beginn dieses Jahrtausends gab es kein Unglück in dem Karibikland mit mehr Todesopfern. Staatschef Abinader rief eine dreitägige Staatstrauer aus. Nach Behördenangaben soll es eine Untersuchung zu dem Unglück geben.

Beileidsbekundung vom Papst

Papst Franziskus erklärte in einer Beileidsbekundung an die Dominikaner, der „tragische Einsturz“ mit den zahlreichen Opfern schmerze ihn sehr.

Offizielle Angaben zur Nationalität der Opfer in dem bei Urlaubern beliebten Land stehen anden noch aus. Nach Angaben von US-Außenminister Marco Rubio befand sich mindestens ein US-Bürger unter den Todesopfern.