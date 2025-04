Besonderes Duett zweier ESC-Queens: JJ und Conchita singen gemeinsam

Einen Monat vor dem Eurovision Song Contest in Basel hat der österreichische Teilnehmer JJ am Freitag ein Duett mit Conchita Wurst präsentiert.

Wien, Basel – Queen Mum und die vielleicht bald amtierende ESC-Queen im Duett: JJ, Österreichs heuriger Hoffnungskandidat beim 69. Eurovision Song Contest von Basel, hat sich für eine Nummer mit Conchita, legendärer Gewinnerin von 2014, zusammengespannt. Für die YouTube-Reihe der European Broadcasting Union (EBU) unter dem Titel „Eurovision: A Little Bit More“ haben beide einen Mashup aus ihren beiden ESC-Hymnen „Rise Like a Phoenix“ und „Wasted Love“ im Wiener Theatermuseum aufgenommen.

Abrufbar ab 18 Uhr am Freitag vereinen die beiden Künstler somit ihre jeweiligen Talente in einem Song. „Es war einfach überirdisch“, freute sich JJ laut ORF über die Kooperation: „Ich hatte Gänsehaut und wir hatten auch eine richtige Gaudi dabei.“ Umgedreht streute ESC-Queen Mum ihrem potenziellen Nachfolger ebenfalls Rosen: „Seine Professionalität ist beeindruckend – und wenn er singt, ist es, als würde die Zeit stillstehen. Ich wäre unglaublich stolz, wenn er den Song Contest wieder nach Österreich holen würde.“

Um diesen Traum Wirklichkeit werden zu lassen, ist JJ derzeit Teil des umfangreichen ESC-Promotrosses. In Amsterdam sang der Countertenor bereits beim Format „Eurovision in Concert“ vor Tausenden Song-Contest-Fans, nun geht es weiter nach London. Am Sonntag (13. April) singt JJ sein „Wasted Love“ bei der „London Eurovision Party“, der sich am 19. April dann die „PrePartyES 2025“ in Madrid anschließt.