Wir machen mehr aus Holz

„Holz ist viel zu wertvoll, um es einfach wegzuwerfen!“, dachte sich Fritz Egger senior 1961 und errichtete ein erstes Spanplattenwerk in St. Johann in Tirol. Er legte damit den Grundstein für eine Erfolgsgeschichte.

Weltweit beschäftigt EGGER über 11.000 MitarbeiterInnen an 22 Standorten und hat im vergangenen Geschäftsjahr einen Gruppenumsatz von rund 4,13 Mrd. Euro erwirtschaftet.

Komplettanbieter für den Möbel- und Innenausbau

EGGER Produkte finden sich in vielen Bereichen des privaten und öffentlichen Lebens: in Küche, Bad, Büro, Wohn- und Schlafräumen. Dabei versteht sich EGGER als Komplettanbieter für den Möbel- und Innenausbau, für den konstruktiven Holzbau sowie für holzwerkstoffbasierende Fußböden. Dabei sind nachhaltige Forstwirtschaft und umweltfreundliche Produktion wesentliche Anliegen von EGGER. Der Aspekt des nachhaltigen Wirtschaftens steht bei EGGER im Mittelpunkt. 65 % des eingesetzten Holzes in den EGGER Holzwerkstoffen stammen bereits heute aus Recycling oder Sägenebenprodukten. Am Ende ihrer langen Lebensdauer sind EGGER Produkte wiederum zum Großteil recyclingfähig und können von Neuem in den Kreislauf eingebracht werden.

EGGER Produkte finden sich in vielen Bereichen des privaten und öffentlichen Lebens: in Küche, Bad, Büro, Wohn- und Schlafräumen. © EGGER

EGGER investiert stetig in die bestehenden Werke, etwa in technologische Innovatio­nen, und in Wachstumspro­jekte und setzt hier vor allem auf ressourcenschonende und umweltfreundliche Technologien.

Nachhaltige Frauenpower

Um nachhaltig und dynamisch zu sein, ist es erforderlich das traditionelle Bild der männlich dominierten Holzindustrie visionär und nachhaltig neu zu denken. Bei EGGER bedeutet das mit der Zeit zu gehen und die Männerdomäne der Holzwerkstoffhersteller nach und nach aufzubrechen. Als Familienunternehmen ist EGGER mehr als andere an nachhaltigen Zielen interessiert. Mittlerweile liegt die Frauenquote an den drei Standorten in Österreich bei 20 Prozent. Das selbstauferlegte Ziel ist es, diese Quote jährlich nachhaltig um fünf Prozent zu steigern. Doch „nur schöne Inserate zu publizieren, ist keine Frauenförderung. Es ist ein langfristiges Ziel, das nachhaltig umgesetzt werden muss“, erklärt HR-Österreich-Leiterin Andrea Schüssler. Für das Familienunternehmen EGGER hat die Vereinbarkeit von Beruf und Familie eine ganz besondere Bedeutung: Es werden daher auch verschiedenste Zeit- und Arbeitsmodelle angeboten als auch Unterstützungen für Familien. Ebenso setzt EGGER auf spezielle Netzwerk Events und Workshops für Frauen und auf finanzielle Beteiligung bei der Kinderbetreuung. Als Unterzeichner der internationalen UN Women’s Empowerment Principles verpflichtet sich EGGER, die Ziele der Vereinten Nationen im Bereich Geschlechtergerechtigkeit zu verfolgen. Wichtig für den Erfolg und die Beständigkeit des Unternehmens ist, dass dabei nie die Traditionen aus den Augen verloren werden.

Leidenschaft verbindet

EGGER ist in den letzten sechs Jahrzehnten stetig gewachsen. Das bringt ein hohes Maß an Vielfalt mit sich. Mittlerweile arbeiten Angehörige aus 88 Nationen an den diversen Standorten. Sie alle verbindet das Bestreben, innovative Lösungen für die Kunden zu bieten und diese kontinuierlich weiterzuentwickeln. Mit diesem außerordentlichen Einsatz, gemeinsam mit der unternehmerischen Verantwortung und das ausgerichtet auf zukünftige Generationen. Bei EGGER zu arbeiten heißt auch ständig dazuzulernen. Neben der Ausbildung in 8 verschiedenen Lehrberufen, Praktika und der Weiterbildung von Fachkompetenzen haben alle Mitarbeitenden die Chance zum internen Aufstieg als Fach- oder Führungskraft oder die Möglichkeit eines Einsatzes im Ausland. Ebenso finden Erfahrung, deren Weitergabe und langjährige Mitarbeit bei EGGER besondere Anerkennung. Darin gründen sich die hohe Qualität der Produkte und die Menschlichkeit beim Umgang mit Mitarbeitenden, Kunden und Partnern.

Wachstum aus eigener Kraft