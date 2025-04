Alkoholisiert durch Zaun und gegen Hauswand gekracht: 18-Jähriger ist Führerschein wieder los

Der junge Mann war am Samstag gegen 3.20 Uhr in Mayrhofen mit dem Pkw unterwegs. Warum er von der Straße abkam, ist derzeit allerdings noch unklar. Ein Alkomattest verlief allerdings positiv.

Der 18-Jährige wurde unbestimmten Grades verletzt, sein Führerschein wurde ihm abgenommen. Am Fahrzeug, am Zaun sowie an der Hausfassade entstand erheblicher Sachschaden. (TT.com)