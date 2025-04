Melkfett am Herd vergessen: Küche in Kitzbühel fing Feuer

Angebrannte Speisen dürften am Samstagnachmittag einen Wohnungsbrand in einem Kitzbüheler Einfamilienhaus ausgelöst haben. Niemand wurde verletzt.

Kitzbühel - Fünf Fahrzeuge mit 35 Einsatzkräften der Feuerwehr Kitzbühel sowie das Rote Kreuz und die örtliche Polizei wurden am Samstagnachmittag, den 12.04., zu einem Brand in einem Einfamilienhaus. Beim Eintreffen der Einsatzkräfte befanden sich die Bewohner bereits vor dem Gebäude, sie gaben an, dass sich keine weiteren Personen mehr im Haus seien. Der Rauch hatte sich bis dahin schon im gesamten Erdgeschoss ausgebreitet.