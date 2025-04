Leverkusen stolpert bei Wirtz-Comeback gegen Union Berlin

Leverkusen – Bayer Leverkusen hat es verabsäumt, seine geringen Chancen auf die erfolgreiche Titelverteidigung in Deutschland zu verbessern. Im Heimspiel gegen Union Berlin musste sich die Mannschaft von Trainer Xabi Alonso am Samstag mit einem 0:0 begnügen und hat fünf Runden vor Schluss fünf Punkte Rückstand auf den FC Bayern. Hoffenheim schlug unterdessen Mainz mit 2:0, Freiburg gewann in Gladbach 2:1. In der Tabelle gab es keine nennenswerten Verschiebungen.