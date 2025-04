Schwaz als Fünfter ins Play-off, Raiders müssen in den Final-Showdown

Basketball: Die Swarco Raiders Basketballer verpassten am Samstagabend den Einzug ins Finale der zweiten Liga. In Spiel zwei der „best of three“-Serie unterlagen die Innsbrucker (mit Edgars Kaufmanis, l.) den Wörthersee Piraten mit 66:94. Am Sonntag (18.30 Uhr, Stangelmayer Arena) müssen die Kufstein Towers daheim gegen Mistelbach gewinnen, um nicht auszuscheiden und ein drittes Spiel in der Serie zu erreichen.

Volleyball: Mit der klaren Ansage, zumindest Rang drei in der Austrian Volley League (AVL) zu holen, waren die TI-Axess-Damen am Samstag in die „best of three“-Serie gegen Linz/Steg gestartet. Am Ende kam es aber ganz anders. Die Innsbruckerinnen mussten sich den Oberöster­reicherinnen zuhause glatt 0:3 (-21, -21, -22) beugen. Damit braucht es am Samstag einen Sieg, sonst ist die Saison vorbei. Ein drittes Spiel würde in Innsbruck steigen. (tt.com)