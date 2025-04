Mehr als 100 Tote bei Angriffen im Sudan befürchtet

Am Freitag griffen RSF-Kämpfer Al-Fashir, die Hauptstadt des Bundesstaates Nord-Darfur, und das nahe gelegene Flüchtlingslager Samsam mit schwerer Artillerie an, wie das örtliche Widerstandskomitee erklärte. Dabei wurden den Angaben zufolge 57 Zivilisten getötet, 32 in Al-Fashir und 25 in Samsam. Die sudanesische Armee erklärte am Samstag, allein in Al-Fashir seien 74 Zivilisten getötet und 17 weitere verletzt worden.