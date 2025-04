Falscher Lehrer in Linz vor Gericht

In mehreren Bundesländern soll sich der geständige Angeklagte bei der jeweiligen Bildungsdirektion bzw. dem Stadtschulrat als Hauptschullehrer beworben und dort gefälschte Zeugnisse präsentiert haben - durchaus mit Erfolg. Im Schuljahr 2010/11 war er ein halbes Jahr in Wien angestellt. Ab Herbst 2017 unterrichtete er in Ober- und Niederösterreich, zuletzt in Steyr. An seinem Unterricht soll es keine Beanstandungen gegeben haben.