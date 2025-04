Zumtobel für Luftgrenzwert-Senkung und Dieselprivileg-Aus

Zuversichtlich zeigte sich der Verkehrslandesrat, was die eingebrachte Klage Italiens vor dem Europäischen Gerichtshof (EuGH) gegen Österreich wegen der Tiroler Anti-Transitmaßnahmen betrifft: "Ich gehe davon aus, dass sie vollständig halten werden. Sie sind nachvollziehbar, gesetzlich geregelt sowie verhältnismäßig und nicht überschießend. Wenn man wie die EU will, dass die Luftgüte verbessert wird, müssen sie bleiben." Für ihn werde die Gesundheit immer über dem freien Warenverkehr stehen.

Eine solche Klage "eines Nachbarn" erschwere natürlich zusätzlich die ohnehin komplizierte Lage. Dabei sei Tirol, entgegen mancher Kritik, sehr wohl kompromissbereit, unterstrich Zumtobel. Der Kompromiss und damit der Einstieg in weitergehende Verhandlungen laute folgendermaßen: Sollte das von Tirol, Südtirol und Bayern paktierte Verkehrsmanagement- bzw. "Slot-System" mit buchbaren Lkw-Fahrten über den Brenner, etwa von München bis Verona, installiert werden können, "dann braucht es keine Lkw-Dosierung bei Kufstein mehr." Die anderen (Fahrverbots)-Maßnahmen müsste aber aufrecht bleiben. Der Haken an der Sache: Für ein solches "Slot-System" braucht es die Zustimmung der Nationalstaaten Österreich, Italien und Deutschland bzw. laut Experten einen Staatsvertrag. Italien mit Verkehrsminister Matteo Salvini sagte aber bisher ausdrücklich "Nein", auch Deutschland war skeptisch bis ablehnend. Zumtobel will trotzdem nicht locker lassen. "Es gibt bereits einen Bericht zum Slot-System. Tirol, Bayern und Südtirol sollten jetzt in konkrete Gespräche gehen und, etwa mit den drei Autobahnbetreibern, an der Umsetzung arbeiten." Er wisse, dass man die "Zustimmung der Nationalstaaten braucht, in welcher Form auch immer", aber: Wenn sich die drei Regionen einig seien und ein konkretes Konzept vorlegen könnten, glaube er, dass "die Staaten sagen werden: 'Machts es'." Er zähle dabei auch auf den neuen SPÖ-Verkehrsminister Peter Hanke: "Ich habe ihn gebeten, für das Slot-System zu werben."