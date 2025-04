Stichwahl um Präsidentschaft in Ecuador

Inmitten einer schweren Sicherheitskrise wählen die Ecuadorianer an diesem Sonntag einen neuen Staatschef. In der Stichwahl treten der liberalkonservative Amtsinhaber Daniel Noboa und die Linkspolitikerin Luisa González aus dem Lager von Ex-Präsident Rafael Correa gegeneinander an. In den jüngsten Umfragen liegen die beiden Kandidaten fast gleich auf.

Unmittelbar vor der Stichwahl um das Präsidentenamt in Ecuador verhängte der amtierende Präsident Noboa in der Hauptstadt Quito, in sieben Provinzen und in allen Gefängnissen des Landes den Ausnahmezustand verhängt. In einem Dekret begründete er die Maßnahme am Samstag mit der "zunehmenden Gewalt" durch "organisierte bewaffnete Gruppen". Der Ausnahmezustand ermöglicht unter anderem den Einsatz der Armee, setzt die Versammlungsfreiheit außer Kraft und verhängt in betroffenen Gebieten eine nächtliche Ausgangssperre.