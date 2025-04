Ein Toter und zwei Schwerverletzte bei Skirennen in der Schweiz

Bei einer Kollision mit einem anderen Teilnehmer ist am Samstag beim Allalin-Rennen in Saas-Fee in der Schweiz ein 18-jähriger Skirennfahrer ums Leben gekommen. Der zweite Fahrer verletzte sich schwer. Ein weiterer Rennteilnehmer wurde schwer verletzt, als er stürzte und von der Piste abkam. Zum tödlichen Unfall war es kurz nach 11.15 Uhr gekommen, wie die Kantonspolizei am Sonntag mitteilte. Aus ungeklärten Gründen waren die zwei Rennfahrer auf der Rennstrecke kollidiert.