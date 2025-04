Junger E-Scooter-Lenker erfasste in Innsbruck Straßenbahn-Fahrgast

Innsbruck – Zu einem Unfall zwischen einem 13-jährigen E-Scooter-Fahrer und dem 57-jährigen Fahrgast einer Straßenbahn kam es am Sonntag in Innsbruck. Nachdem die Person kurz vor 14 Uhr in der Museumstraße aus der Tram ausstieg, wurde sie von dem Jugendlichen auf dem Radweg erfasst.