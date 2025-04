Piastri gewinnt in Bahrain, Verstappen schimpft über seinen Red Bull

Oscar Piastri hat den Formel-1-Grand-Prix von Bahrain am Sonntag souverän gewonnen. Der Australier setzte sich auf dem Sakhir Circuit vor Mercedes-Pilot George Russell und seinem McLaren-Teamkollegen Lando Norris durch. Charles Leclerc wurde im Ferrari Vierter, Stallgefährte Lewis Hamilton Fünfter. In der WM-Wertung behielt Norris die Führung, Piastri ist nun Zweiter. Von Weltmeister Max Verstappen drohte keine Gefahr, der Red-Bull-Star kam nicht über Rang sechs hinaus.

Piastri hatte in dieser Saison bereits in China gewonnen, auch dort setzte er sich von der Pole Position durch. Der 24-Jährige ist der einzige Formel-1-Fahrer in der neuen Saison, der zwei Rennen für sich entschieden hat. Gegen Russell ist noch das Ergebnis einer Untersuchung wegen eines DRS-Vergehens ausständig.