Bodensee hat so wenig Wasser wie seit Jahrzehnten nicht

Trotz der ungewöhnlich starken Trockenheit am Bodensee starteten die Ausflugsschiffe am Sonntag in die Saison. Drei Häfen können jedoch nicht angesteuert werden.

Bregenz – Die aktuelle Trockenheit ließ den Pegelstand in Konstanz am Sonntag auf etwas mehr als 2,70 Meter sinken, in Bregenz sind es 2,75 Meter. Er liegt damit rund 35 Zentimeter unter dem Wert eines Durchschnittsjahres. Der Seegrund ist in einigen Teilen des Bodensees sichtbar. Die Ursache dafür sind ausbleibender Regen und fehlendes Schmelzwasser.