Beliebte Kanaren-Insel von schweren Überflutungen getroffen

Lanzarote – Nach sintflutartigen Regenfällen ist auf der spanischen Kanarien-Insel Lanzarote der Notstand ausgerufen worden. Häuser wurden überflutet und Straßen in schlammige Flüsse verwandelt, nachdem am Samstag innerhalb von zwei Stunden sechs Zentimeter Regen gefallen war, teilten die Rettungsdienste am Sonntag mit. Dramatische Videoaufnahmen zeigten, wie eine Welle von braunem Hochwasser unter einer Brücke hindurchströmte, während Autos auf überfluteten Straßen feststeckten.