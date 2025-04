Noboa führt in Stichwahl um Präsidentenamt in Ecuador

Der amtierende Präsident Ecuadors, Daniel Noboa, liegt laut vorläufigem Auszählungsstand in der Stichwahl am Sonntag mit etwas mehr als 57 Prozent der Stimmen in Führung. Nach Auszählung von rund 45 Prozent der Wahlurnen liegt er damit etwa 15 Prozentpunkte vor seiner linken Herausforderin Luisa Gonzalez. Beobachter hatten im Vorfeld ein deutlich knapperes Rennen erwartet.