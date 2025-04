Literaturnobelpreisträger Mario Vargas Llosa gestorben

Der peruanische Schriftsteller und Literaturnobelpreisträger Mario Vargas Llosa ist am Sonntag im Alter von 89 Jahren in der Hauptstadt Lima verstorben, wie die Nachrichtenagentur Reuters berichtet. Das habe sein Sohn Álvaro Vargas Llosa über den Kurznachrichtendienst X (ehemals Twitter) mitgeteilt. Sein Vater sei im Kreis der Familie und "in Frieden" gestorben, schrieb er.