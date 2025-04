WHO: Kind starb nach israelischem Angriff auf Spital in Gaza

Nach dem Angriff auf ein Krankenhaus im Gazastreifen ist nach Angaben der Weltgesundheitsorganisation (WHO) ein Kind gestorben. WHO-Chef Tedros Adhanom Ghebreyesus erklärte am Sonntag, das Kind sei "aufgrund der Unterbrechung der Behandlung" im Al-Ahli-Krankenhaus gestorben. Darüber habe der Krankenhausdirektor die WHO informiert. Israel rechtfertigt den Angriff auf das Krankenhaus damit, dass es von der Hamas als Kommandozentrum genutzt worden sei.