In einem Mehrparteienhaus im Innsbrucker Stadtteil Pradl trieben am Sonntagabend Einbrecher ihr Unwesen. Die Unbekannten brachen zwischen 18 und 21 Uhr drei Kellerabteile in der Gumppstraße auf, stahlen daraus zwei E-Bikes und entkamen unerkannt. Laut Polizei ist die Schadenshöhe noch nicht bekannt. Die Ermittlungen sind im Gange. (TT.com)