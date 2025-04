Trauer um Hansjörg Mader: „Verlieren einen Weggefährten und Freund“

Hansjörg Mader, der vergangene Woche 82-jährig nach schwerer Krankheit verstarb, hinterließ im Tiroler Sport Spuren. Zunächst als Aktiver, der Tennis spielte und Skirennen bestritt, der österreichische und Tiroler Jugend-Meistertitel in der Leichtathletik gewann und 15 Jahre lang in der Arlberg- und Regionalliga Fußball spielte. Das wurde mit Einberufungen in die Tiroler Auswahl honoriert.