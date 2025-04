Ex-Weltmeister hört überraschend auf: „Jetzt ist für mich der richtige Zeitpunkt“

Schwimm-Europameister Felix Auböck hat am Montag sein Karriereende bekanntgegeben. Der 28-Jährige war erst vor wenigen Wochen in die USA zu seiner Freundin Catie DeLoof gezogen, um sich auf die WM im Sommer in Singapur vorzubereiten. Dort kamen ihm aber Zweifel. „Ich war einfach zuletzt nicht mehr voll überzeugt und konnte mich auch entsprechend nur noch schwer motivieren. Ich hatte eine tolle und lange Karriere und es ist jetzt Zeit, den nächsten Schritt zu tun.“