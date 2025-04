Mordanklage gegen 21-Jährigen nach tödlichem Schuss in Kärntner Türk-Kaserne

Klagenfurt – Nachdem im vergangenen Oktober ein 21-jähriger Grundwehrdiener in der Türk-Kaserne in Spittal an der Drau durch einen Schuss getötet worden war, hat die Staatsanwaltschaft Klagenfurt nun Mordanklage gegen den mutmaßlichen Schützen erhoben. „Aufgrund der vorliegenden Beweisergebnisse geht die Staatsanwaltschaft davon aus, dass der Angeklagte im Zuge des Gespräches mit dem Opfer seine Dienstwaffe aus dem Holster nahm und den Abzug betätigte“, hieß es in einer Aussendung.