„Sorgenkind“ Jugend: Delikte nahmen 2024 in Österreich stark zu

Wien – Bei der Auswertung der polizeilichen Anzeigenstatistik 2024 zeigte sich eine „massive Zunahme der Jugendkriminalität“, wie Innenminister Gerhard Karner (ÖVP) bei einer Pressekonferenz am Montag in Wien ausführte. Karner bezeichnete diesen Bereich als „Sorgenkind“, weil die Täter in diesem Bereich auch immer jünger werden. Die Anzeigen mit Tatverdächtigen im Alter von zehn bis 14 Jahren haben sich in den vergangenen Jahren verdoppelt. 2024 gab es hier rund 12.000 Anzeigen.