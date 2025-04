„Besser wird es nicht mehr“: Österreichs „Tatort“-Team quittiert den Dienst

Es gibt Fernsehfiguren, die sind so lange da, dass man beginnt, ihnen echte Erinnerungen zuzuschreiben. Moritz Eisner und Bibi Fellner zum Beispiel – ein „Tatort“-Duo, dass sich erst finden musste, und von dem man inzwischen weiß, alleine würden sie nicht mehr funktionieren. Deshalb machen sie gemeinsam Schluss. Ende nächsten Jahres. Das hat der ORF am Montag bestätigt.

In 34 Fällen haben die von Harald Krassnitzer und Adele Neuhauser gespielten Eisner und Fellner seit 2011 ermittelt. Eisner ist bereits seit 1999 für den österreichischen Tatort im Einsatz. Bis Ende 2026 wird es noch vier weitere Krimis mit dem Team geben. Die letzten beiden werden in den kommenden Monaten gedreht. Dann hören Krassnitzer und Neuhauser auf. Sie quittieren den Dienst auf eigenen Wunsch. „Aufhören, wenn es am schönsten ist“, teilt der ORF dazu mit. Schön war’s immer wieder. Und traurig, und laut, und seltsam. Mit anderen Worten: Da geht eine TV-Ära in die letzte Runde.