Wenn sonst nichts mehr hilft: Wiens NEOS wollen kriminelle Kinder befristet einsperren

Die Wiener NEOS sorgen im Wahlkampf für die Gemeinderats- und Landtagswahl am 27. April mit einer kontroversiellen Idee für Debatten: Die Pinken in der Bundeshauptstadt fordern, kriminelle Kinder bzw. Jugendliche im Alter von zwölf bis 14 Jahren in speziellen Einrichtungen auch zwangsweise anzuhalten - als letztes Mittel, wenn sonst nichts mehr hilft.