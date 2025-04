Museumshoagascht in Wörgl: Eine Zeitreise entlang der Innfähre

Das Museum in Wörgl lädt zu einem besonderen Museumshoagascht ein. Im Mittelpunkt steht die historische Innfähre zwischen Wörgl und Angath, die einst eine wichtige Verbindung über den Inn darstellte.

Das Museum Wörgl lädt in Kooperation mit Stadtchronist Toni Scharnagl zum Museumshoagascht zum Thema „Innfähre – die Überführer“. Da der Termin Samstag, 26. April ab 19 Uhr im Tagungshaus Wörgl schon ausgebucht ist, wird der Museumshoagascht am Sonntag, 27. April ab 18 Uhr aufgrund der vielen Voranmeldungen wiederholt – Anmeldung ist erforderlich – per E-Mail unter museum@woergl.at oder telefonisch unter 0699-17242113.