Bezos schoss Katy Perry und eigene Partnerin ins Weltall

Van Horn – Die Partnerin von Multimilliardär Jeff Bezos flog zusammen mit Popstar Katy Perry kurz ins All - mit Bezos' Rakete. Was sich wie der Beginn eines durchschnittlichen Witzes anhört, ist in Amerika nun passiert. Im Livestream hörte man die Astronautinnen der ausschließlich weiblichen Crew auf über 100 Kilometer Höhe vor Freude rufen und feiern. Eine Person an Bord schien zu schreien: „Wir sind im All!“

„Ich habe 15 Jahre geträumt, dass ich in den Weltraum fliege“, schrieb Perry („Firework“, „Roar“, „I Kissed a Girl“) vor dem Start. Sie kündigte auch an, in der Schwerelosigkeit singen zu wollen - es blieb zunächst unklar, ob sie das wirklich tat, da im Livestream kein Gesang zu hören war. Die blauen Raumanzüge der Mission NS-31 hatte Lauren Sánchez in Kooperation mit dem New Yorker Modelabel Monse entworfen.