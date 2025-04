Neue Harry-Potter-Serie: Rollen für Snape, McGonagall und Hagrid vergeben

Washington – Der Cast der groß angekündigten Harry-Potter-Serie des US-Senders HBO nimmt langsam Form an. So verkörpert Paapa Essiedu mit Severus Snape, dem Zaubertrankprofessor, eine Schlüsselfigur. Janet McTeer schlüpft für die auf den Büchern von J.K. Rowling basierende Reihe in die Rolle der Verwandlungsprofessorin und Gryffindor-Hauslehrerin Minerva McGonagall. Den Halbriesen und engen Freund von Harry Potter spielt wiederum Nick Frost, teilte der Sender am Montag mit.