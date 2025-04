Groovige Rhythmen in Matrei: Landesmusikschule lädt zum Konzert

Am Donnerstag, 24. April, um 19.30 Uhr verwandelt sich der Kinosaal in eine Bühne für musikalische Vielfalt. Die Landesmusikschule Matrei-Iseltal präsentiert das Konzert „KEEP ON GROOVING“.

Matrei i. O. – Am Donnerstag, 24. April, um 19.30 Uhr verwandelt sich der Kinosaal in Matrei in Osttirol in eine Bühne für musikalische Vielfalt. Die Landesmusikschule Matrei-Iseltal präsentiert das Konzert „KEEP ON GROOVING“, bei dem Lehrpersonen und Schüler*innen ein facettenreiches Programm von Hits und Evergreens bis zu Blues, Jazz und Rock darbieten. Bands, Solisten und Ensembles bieten eine mitreißende Show, die das Publikum begeistern soll.