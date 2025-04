Großbritannien unterstützt Sudan mit weiterer Millionenhilfe

Großbritannien ist am Dienstag gemeinsam mit Deutschland, Frankreich, der EU und der Afrikanischen Union Gastgeber eines Gipfeltreffens in London von Außenministerinnen und Außenministern zur Lage im Sudan am zweiten Jahrestags des Kriegsbeginns. Die deutsche Regierung hatte am Montag mitgeteilt, das afrikanische Land mit weiteren 125 Millionen Euro zu unterstützen.