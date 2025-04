Londoner Konferenz sagt dem Sudan 660 Millionen Euro zu

Die EU und mehrere Mitgliedsländer haben anlässlich einer internationalen Konferenz zur Lage im Sudan in London Hilfen in Höhe von 522 Millionen Euro angekündigt. Wie die EU-Kommission am Dienstag mitteilte, kommen 282 Millionen Euro von der Kommission selbst, der Rest von Mitgliedsstaaten, unter anderem Deutschland, Polen und Spanien. Großbritannien steuert weitere 140 Millionen bei.