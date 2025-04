Situative Winterreifenpflicht endet am Dienstag

Am Dienstag endet offiziell die situative Winterausrüstungspflicht im Straßenverkehr. Mit dem Wechsel auf Sommerreifen kann man sich aber ruhig Zeit lassen: "Der April ist für seine plötzlichen Wetterumschwünge bekannt, in höheren Lagen kann es in der Früh immer noch sehr kalt werden", warnt ÖAMTC-Reifenexperte Steffan Kerbl. Erst bei konstant anhaltenden Temperaturen im zweistelligen Bereich empfiehlt er den Umstieg.