Diagnose-Verbesserung bei schwerer Pilzerkrankung erwartbar

Eine Diagnose-Verbesserung bei der schweren Pilzerkrankung Mukormykose ist in Sicht. Eine große Forschungsarbeit - Wissenschafter der Medizinischen Universität Innsbruck waren dabei federführend - belegt die Leistungsfähigkeit von PCR-Tests für die Erkennung der seltenen Krankheit. Damit werde eine Grundlage für "frühe, gezielte Therapien" und letztlich zur "Verringerung der Sterblichkeit" geschaffen, sagte Mykologin Michaela Lackner von der Med-Uni Innsbruck im APA-Gespräch.

Eine "möglichst frühe und präzise Diagnose" sei bei dieser Erkrankung jedenfalls besonders wichtig, erklärte Lackner, die das 29-köpfige Forschungsteam und die Forschungsarbeit leitete. Ebenjenes Team erarbeitete die "Meta-Analyse", für die 30 Einzelstudien mit über 5.900 PCR-Reaktionen berücksichtigt wurden. "Die Sterblichkeit bei dieser seltenen und sehr schweren Pilzerkrankung liegt weltweit nämlich bei über 80 Prozent", führte Lackner, die am Institut für Hygiene und Medizinische Mikrobiologie tätig ist, aus. Erkenne man diese Erkrankung früher und unterscheide man sie außerdem möglichst spezifisch von anderen, ähnlichen Pilzerkrankungen, könne letztlich auch die Sterblichkeit sinken. Auf eine konkrete Zahl wollte sie sich dabei nicht festlegen: "Jedes Prozent ist aber ein wichtiger Schritt in die richtige Richtung."

Die PCR-Tests hätten in diesem Diagnose-Kontext jedoch noch einen weiteren wichtigen Vorteil: "Sie liefern objektive und objektivierbare Ergebnisse, die nicht von der Expertise einzelner Personen abhängig sind." Dennoch würden Wissenschafter und Ärzte künftig nicht obsolet, denn: "Die PCR-Tests müssen immer auch in Zusammenhang mit klinischen und radiologischen Befunden interpretiert werden." Ganz generell sei die PCR-Methode auch "komplementär" zu sehen, sie ersetze also bisherige Diagnosearbeiten nicht, sondern ergänze und vervollständige diese.