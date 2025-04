Iran: Nächste Atomgespräche wieder in Oman

Die nächste Runde der Atomgespräche zwischen dem Iran und den USA soll nach Angaben aus Teheran am Samstag erneut im Sultanat Oman stattfinden. Das meldete die staatliche Nachrichtenagentur IRNA unter Berufung auf den Sprecher des iranischen Außenministeriums. In US-Medien hatte es bisher geheißen, die Gespräche würden voraussichtlich in Rom fortgeführt.