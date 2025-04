Nachbar löschte Küchenbrand in Haus von Pensionistin im Zillertal

Uderns – Zu einem Feuerwehreinsatz kam es am Montagabend in einem Wohnhaus in Uderns. Gegen 19 Uhr erhitzte eine 84-jährige Frau Öl in einer Pfanne und verließ daraufhin die Küche, wie die Polizei in einer Aussendung berichtete. Als sie zurückkehrte, schlugen ihr Flammen entgegen.