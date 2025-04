Versammlung des Roten Kreuzes Wörgl: Neuwahlen und stolze Bilanz

Mit über 120 Mitgliedern und zahlreichen Ehrengästen bot die Veranstaltung einen Überblick über die Arbeit der letzten Jahre. In den vergangenen vier Jahren wurden 164.400 ehrenamtliche Stunden geleistet.

Wörgl – Am vergangenen Freitag versammelte sich die Ortsstelle des Roten Kreuzes Wörgl zur Jahreshauptversammlung mit Neuwahlen im Komma. Mit über 120 Mitgliedern und zahlreichen Ehrengästen bot die Veranstaltung einen Überblick über die beeindruckende Arbeit der letzten Jahre.

Ortsstellenleiter Gerhard Thurner betonte die Wiederinstallation der Hundestaffel Anfang 2024, unter der Leitung von Martin und Kerstin Rendl. Die Hundestaffel umfasst mittlerweile 17 Mitglieder und legt großen Wert auf Jugendarbeit. Ein besonderer Dank ging an Petra und Toni Thaler für ihre ehrenamtliche First Responder Tätigkeit in der Wildschönau.