Drei Mehrparteienhäuser in Kitzbühel evakuiert: Gasalarm sorgt für Großeinsatz der Feuerwehr

Die Feuerwehr Kitzbühel musste am Dienstagvormittag zu einem Atemschutz-Einsatz in der Burgstallstraße ausrücken. Bisher wurden elf Personen evakuiert, drei mussten von der Rettung abtransportiert werden.

Kitzbühel – Mit schwerem Atemschutz rückte die Feuerwehr Kitzbühel am Dienstagvormittag zu einem Mehrparteienhaus in der Burgstallstraße aus. Durch Arbeiten in der Tiefgarage mit einem Dieselmotor betriebenen Gerät sind Abgase in die drei Gebäude geraten. Die Feuerwehr Kitzbühel rückte mit fünf Fahrzeugen und 35 Mann an. Auch die Feuerwehr St. Johann wurde mit Großlüftern angefordert.